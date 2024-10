Umberto Scipione sul tetto del mondo: è suo il World Soundtrack Awards (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il maestro Umberto Scipione trionfa alla 24esima edizione del World Soundtrack Awards che premia il compositore originario di Gaeta con il prestigioso Public Choice Award per la colonna sonora de "La Guerra dei nonni", edita da FM Records Music, film per la regia di Gianluca Ansanelli Latinatoday.it - Umberto Scipione sul tetto del mondo: è suo il World Soundtrack Awards Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il maestrotrionfa alla 24esima edizione delche premia il compositore originario di Gaeta con il prestigioso Public Choice Award per la colonna sonora de "La Guerra dei nonni", edita da FM Records Music, film per la regia di Gianluca Ansanelli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaeta / La 24esima edizione del World Soundtrack Awards del M° Umberto Scipione - . GAETA – Da Gand in Belgio, la Musica del M° Umberto Scipione incanta il mondo! La 24esima edizione del World Soundtrack Awards premia il noto compositore italiano, assegnandogli il prestigioso Public Choice Award per la Colonna Sonora de ” La Guerra dei nonni”, edita da FM Records Music, film per la regia di Gianluca Ansanelli, […] L'articolo Gaeta / La 24esima edizione del World Soundtrack ... (Temporeale.info)

Orgoglio pontino - Umberto Scipione punta a vincere i World Soundtrack Awards - A rappresentare l’Italia la colonna sonora originale del film “La Guerra dei Nonni” composta dal Maestro Umberto Scipione, pubblicata su. Conto alla rovescia per l’imminente cerimonia che mercoledì 16 ottobre si terrà a Ghent, in Belgio, con cui verranno consegnati i World Soundtrack Awards 2024. (Latinatoday.it)

World Soundtrack Awards - in nomination l’italiano Umberto Scipione - I suoi caratteristici riff di chitarra e le sue melodie energizzanti hanno entusiasmato il pubblico”. La Colonna Sonora candidata finalista al Wsa Public Choice Award 2024, edita da Fm Records Music è disponibile per l’ascolto su tutte le piattaforme digitali. Di particolare intensità la motivazione della candidatura del nostro compositore, citata nella comunicazione ufficiale: “Nomination a ... (Dailyshowmagazine.com)