Tuttosport – Dimarco e il racconto shock (Di lunedì 21 ottobre 2024) 2024-10-21 19:42:32 Flash news da Tuttosport: Ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT, Federico Dimarco si è raccontato ed ha svelato alcuni aneddoti riguardanti la sua carriera. L’esterno dell’Inter e della Nazionale azzurra ha narrato di quando militava, in età giovanile, tra le fila del Sion. Dimarco in Svizzera non ha vissuto un periodo semplice: dopo la prima partita si è rotto il metatarso e durante la permanenza lì ha vissuto la brutta esperienza della perdita del figlio che aspettava insieme alla fidanzata. “Avevo 19 anni, il momento era importante e da lì rientro dopo 4 mesi dove era cambiato l’allenatore. Ora riderete, a gennaio eravamo ultimi o penultimi e il presidente della squadra si è inventato che dovevamo andare a fare una settimana di militare con le forze armate francesi per punizione“. Justcalcio.com - Tuttosport – Dimarco e il racconto shock Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) 2024-10-21 19:42:32 Flash news da: Ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT, Federicosi è raccontato ed ha svelato alcuni aneddoti riguardanti la sua carriera. L’esterno dell’Inter e della Nazionale azzurra ha narrato di quando militava, in età giovanile, tra le fila del Sion.in Svizzera non ha vissuto un periodo semplice: dopo la prima partita si è rotto il metatarso e durante la permanenza lì ha vissuto la brutta esperienza della perdita del figlio che aspettava insieme alla fidanzata. “Avevo 19 anni, il momento era importante e da lì rientro dopo 4 mesi dove era cambiato l’allenatore. Ora riderete, a gennaio eravamo ultimi o penultimi e il presidente della squadra si è inventato che dovevamo andare a fare una settimana di militare con le forze armate francesi per punizione“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dimarco: “Supplicai Conte di farmi andare via, mi voleva tenere. Ero gasato ma…” - A Sion volevo smettere, ma chi me lo faceva fare di soffrire così. Ma ti guardi dentro e alla fine il mio obiettivo era solo far ricredere le persone che non credevano in me, alla fine ci sono riuscit ... (informazione.it)

"Non mi voleva nessuno", la frase di Dimarco esalta Inzaghi. Ricordate Ausilio? - 'Non mi voleva nessuno', la frase di Dimarco esalta Inzaghi. Ricordate Ausilio? Nel suo intervento ai microfoni del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli, c'è un passaggio che colpisce davvero molto, r ... (informazione.it)

Bastoni a Lautaro: “Ma che ca**o dici”: il siparietto social diventa virale! - Il capitano dell'Inter autore di una risposta nel post gara con la Roma che ha scatenato i compagni: da Dimarco a Barella passando per Arnautovic ... (tuttosport.com)