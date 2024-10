Transizione ecologica e digitale, Cnpr Forum: “Rilanciare competitività delle imprese” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Costa (M5s): “Favorire la Transizione per far crescere la ricchezza media” “Noi siamo campioni in termini di produttività. Le nostre aziende sono solide e animate da passione. La stragrande maggioranza del tessuto produttivo italiano è costituita da piccole e medie imprese, e dobbiamo sostenerle nel fare il salto di qualità tecnologico. È evidente che queste realtà hanno capacità di accantonamento diverse rispetto alle grandi imprese, il che spesso le limita nella Transizione tecnologica. È qui che devono intervenire le politiche nazionali e regionali, agevolando la Transizione tecnologica 5.0, essenziale per incrementare la ricchezza media del Paese”. Impresaitaliana.net - Transizione ecologica e digitale, Cnpr Forum: “Rilanciare competitività delle imprese” Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Costa (M5s): “Favorire laper far crescere la ricchezza media” “Noi siamo campioni in termini di produttività. Le nostre aziende sono solide e animate da passione. La stragrande maggioranza del tessuto produttivo italiano è costituita da piccole e medie, e dobbiamo sostenerle nel fare il salto di qualità tecnologico. È evidente che queste realtà hanno capacità di accantonamento diverse rispetto alle grandi, il che spesso le limita nellatecnologica. È qui che devono intervenire le politiche nazionali e regionali, agevolando latecnologica 5.0, essenziale per incrementare la ricchezza media del Paese”.

Mattarella a Regioni : affrontare transizione ecologica come i giovani - it. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento al Festival delle Regioni e delle Province autonome. (askanews) – “Vorrei dire che tutti dovremmo affrontare il tema della transizione ecologica con la determinazione che caratterizza l’approccio dei più giovani, cui è chiaro come la natura non possa più essere considerata soltanto un deposito di beni ... (Ildenaro.it)

Mattarella : 'successo transizione ecologica e digitale se coinvolti società e cittadini' - Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bari all'inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle Province autonome, dedicato al tema 'La regione del futuro tra digitale e green: quali competenze per azzerare le distanze?' "Questo è possibile -ha sottolineato il Capo dello Stato- se al centro dei processi di transizione sapremo porre, in modo ... (Liberoquotidiano.it)