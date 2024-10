Tra i tanti personaggi imitati nel programma, che riparte questa sera su Tv8, Alessandro Borghese, Annalisa e la novità Jannik Sinner (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il grande riscontro di critica e ascolti delle prime tre edizioni, riparte questa sera alle 21.30 su Tv8 GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con (le voci di) Marco Santin e Giorgio Gherarducci, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Confermato il Mago Forest al timone della trasmissione che, come gli scorsi anni, verrà affiancato da una co-conduttrice diversa in ogni puntata. E questa sera sarà il turno della superstar Laura Pausini. Iodonna.it - Tra i tanti personaggi imitati nel programma, che riparte questa sera su Tv8, Alessandro Borghese, Annalisa e la novità Jannik Sinner Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il grande riscontro di critica e ascolti delle prime tre edizioni,alle 21.30 su Tv8 GialappaShow, ildella Gialappa’s Band con (le voci di) Marco Santin e Giorgio Gherarducci, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Confermato il Mago Forest al timone della trasmissione che, come gli scorsi anni, verrà affiancato da una co-conduttrice diversa in ogni puntata. Esarà il turno della superstar Laura Pausini.

Quando torna la America’s Cup? New Zealand-Ineos riparte da 4-2 : date - programma - orari - tv - L’evento è trasmesso in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. La America’s Cup osserverà un giorno di riposo e tornerà in scena venerdì 18 ottobre, quando il programma prevede la disputa di gara-7 e gara-8: New Zealand si riprenderà il palcoscenico, dimostrando lo stesso ... (Oasport.it)

Prato - riparte il Cineforum del Garibaldi : ecco il programma - 30 La Storia di Souleymane di Boris Lojkine, versione originale francese con sottotitoli in italiano. A presentare e moderare le serate Carlo Pellegrini, architetto e grande appassionato di cinema, con anni di esperienza in rassegne e incontri cinematografici. Una vicenda individuale che diventa racconto collettivo. (Lanazione.it)

Riparte Una giornata particolare. La prima che raccontiamo è la visita di Hitler a Mussolini. La storia dei due dittatori. Dal 9 ottobre la nuova stagione del programma di storia e cultura su La7 - In quella visita si pongono le basi per la persecuzione degli ebrei e per il disastro della Seconda Guerra Mondiale», ha raccontato Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, presentando la nuova stagione del programma che sarà in onda ogni mercoledì in prima serata – alle 21. La prima che raccontiamo è la visita di Hitler a Mussolini. (Iodonna.it)