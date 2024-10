Torna La Talpa, ecco il cast ufficiale del reality condotto da Diletta Leotta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tutte le novità del programma che Torna in tv dopo 16 anni Diletta Leotta debutta su Canale 5 alla conduzione de La Talpa, reality show che Torna in tv dopo 16 anni in una veste tutta nuova. Ospite a Verissimo, Leotta ha svelato il cast ufficiale e le prime informazioni sul programma. Diletta Leotta: "Il Sbircialanotizia.it - Torna La Talpa, ecco il cast ufficiale del reality condotto da Diletta Leotta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tutte le novità del programma chein tv dopo 16 annidebutta su Canale 5 alla conduzione de Lashow chein tv dopo 16 anni in una veste tutta nuova. Ospite a Verissimo,ha svelato ile le prime informazioni sul programma.: "Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna La Talpa - ecco il cast ufficiale del reality condotto da Diletta Leotta - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ... (Webmagazine24.it)

Torna La Talpa - ecco il cast ufficiale del reality condotto da Diletta Leotta - (Adnkronos) – Diletta Leotta debutta su Canale 5 alla conduzione de La Talpa, reality show che torna in tv dopo 16 anni in una veste tutta nuova. Ospite a Verissimo, Leotta ha svelato il cast ufficiale e le prime informazioni sul programma. "È un progetto straordinario, ci ho messo tutta me stessa per mettere in piedi […]. (Periodicodaily.com)

Diletta Leotta conduce La Talpa : il reality show ritorna su Canale 5 dopo 16 anni di assenza - Oggi è una delle personalità più riconoscibili della TV italiana e partecipa attivamente alla vita di tutti i giorni, parlando di famiglia e maternità. Tra gli partecipanti figurano Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca, e la coppia di ballerini formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, ... (Gaeta.it)