Tentato furto a Rione Monti: prontezza dei residenti sventa l'azione di due ladre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tentativo di furto audace è stato sventato ieri nel cuore di Rione Monti, uno dei quartieri storici di Roma. Due giovani donne, armate di ingegno e strumenti rudimentali, hanno cercato di svaligiare un appartamento in via Ruinaglia. Tuttavia, grazie all'allerta tempestiva da parte dei residenti, le forze dell'ordine sono intervenute in tempo per fermare le ladre. Il tentativo di furto in pieno giorno L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando alcuni condomini di un palazzo in via Ruinaglia hanno notato comportamenti sospetti all'ingresso del loro edificio. Le due donne, la cui età si aggira tra i 20 e i 23 anni, hanno dimostrato una sorprendente disinvoltura mentre tentavano di accedere agli appartamenti.

