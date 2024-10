Quifinanza.it - Stellantis, Urso convoca un tavolo al ministero su scioperi e rilancio degli stabilimenti

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Adolfoper discutere, conseguenti al ricorso alla cassa integrazione, e per trattare ildei siti produttivi in Italia. Così ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Milano. IlMimit-“È mia intenzione – ha dichiarato il ministro–re oggi ilspecifico che abbiamo istituito con, cosicché si possa entrare nel vivo delle richieste che il Sistema Italia nella sua unanimità ha fatto a questa azienda multinazionale. Mi riferisco alle mozioni parlamentari approvate con nostro consenso dall’aula di Montecitorio, così come allo sciopero che i sindacati insieme hanno realizzato venerdì scorso”.