(Adnkronos) – "Le istituzioni europee hanno affidato a personalità come Mario Draghi ed Enrico Letta due rapporti strategici per il rilancio della competitività e il completamento del mercato unico nell'Unione. Ma c'è il forte rischio che questi buoni propositi restino solo sulla carta. Dobbiamo superare la gabbia istituzionale europea in cui ci troviamo oggi

Spada (Assolombarda) : “In Ue superare gabbia istituzionale e peso burocrazia” - "Il Patto di stabilità avrebbe bisogno di un sistema di incentivi che premi veramente la politica da 'debitore onorabile'" "Le istituzioni europee hanno affidato a personalità come Mario Draghi ed Enrico Letta due rapporti strategici per il rilancio della competitività e il completamento del mercato unico nell’Unione. (Sbircialanotizia.it)

