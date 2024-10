Saturday Night: al cinema il 21, 22 e 23 ottobre con SONY (Di lunedì 21 ottobre 2024) Saturday Night: al cinema il 21, 22 e 23 ottobre con SONY Il 21, 22 e 23 ottobre al cinema con SONY arriva Saturday Night, il nuovo film di Jason Reitman che racconta il dietro le quinte della prima puntata dello show che ha fatto la storia della tv americana. La storia di Saturday Night Alle 23:30 dell’11 ottobre 1975, una scatenata compagnia di giovani comici e scrittori cambiò per sempre la televisione e la cultura americana. Diretto da Jason Reitman, scritto da Gil Kenan e Reitman e raccontato in tempo reale, Saturday Night (qui la nostra recensione) è basato sulla storia vera di ciò che accadde dietro le quinte nei 90 minuti che precedettero la prima trasmissione del “Saturday Night Live”. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024): alil 21, 22 e 23conIl 21, 22 e 23alconarriva, il nuovo film di Jason Reitman che racconta il dietro le quinte della prima puntata dello show che ha fatto la storia della tv americana. La storia diAlle 23:30 dell’111975, una scatenata compagnia di giovani comici e scrittori cambiò per sempre la televisione e la cultura americana. Diretto da Jason Reitman, scritto da Gil Kenan e Reitman e raccontato in tempo reale,(qui la nostra recensione) è basato sulla storia vera di ciò che accadde dietro le quinte nei 90 minuti che precedettero la prima trasmissione del “Live”.

