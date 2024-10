San Francesco e le stimmate, in Lombardia un museo diffuso con le opere che raffigurano i segni sul corpo del santo di Assisi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da Giotto al Guercino, da Van Eyck a Tiziano: i più grandi della storia dell’arte si sono misurati con le stimmate di Francesco d’Assisi, il primo santo della storia a riceverle. Le biografie raccontano che nel 1224, la quaresima di San Michele (a settembre), il “poverello” in un momento di crisi umana e spirituale si ritirò sul Monte della Verna, nel Casentino, pregando e digiunando. Lì avrebbe avuto la visione di un serafino e avrebbe ricevuto su mani, piedi e costato le ferite della crocifissione. “Francesco discese dal monte e portava in sé l’effigie del Crocifisso – scriverà uno dei suoi biografi più antichi, Bonaventura da Bagnoregio -, raffigurata non su tavole di pietra o di legno dalla mano di un artefice, ma disegnata nella sua carne dal dito del Dio vivente”. Ilfattoquotidiano.it - San Francesco e le stimmate, in Lombardia un museo diffuso con le opere che raffigurano i segni sul corpo del santo di Assisi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da Giotto al Guercino, da Van Eyck a Tiziano: i più grandi della storia dell’arte si sono misurati con ledid’, il primodella storia a riceverle. Le biografie raccontano che nel 1224, la quaresima di San Michele (a settembre), il “poverello” in un momento di crisi umana e spirituale si ritirò sul Monte della Verna, nel Casentino, pregando e digiunando. Lì avrebbe avuto la visione di un serafino e avrebbe ricevuto su mani, piedi e costato le ferite della crocifissione. “discese dal monte e portava in sé l’effigie del Crocifisso – scriverà uno dei suoi biografi più antichi, Bonaventura da Bagnoregio -, raffigurata non su tavole di pietra o di legno dalla mano di un artefice, ma disegnata nella sua carne dal dito del Dio vivente”.

