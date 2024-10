Robert Bloomhuff, chi è il primo americano ad aver chiesto scusa per la strage di Gorla (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – Il 20 ottobre, lui c’è. Tra le mani ha un mazzo di fiori che consegna a Graziella Ghisalberti, sopravvissuta alla strage, e poi scorta tra la folla questo scricciolo di donna di 87 anni fino al monumento dei “Piccoli martiri di Gorla” realizzato in memoria dei 184 bambini della scuola elementare Francesco Crispi che il 20 ottobre 1944 furono uccisi dagli ordigni sganciati “per errore” dagli aerei angloamericani. Il ricordo Lui, Robert Bloomhuff, ha 68 anni, arriva da Seattle e da oltre 10 si presenta a “chiedere scusa”. In quanto americano. Ogni 20 ottobre. “Questi miei fiori sono da parte dell’America”, dice. Lo stesso rituale lo ha compiuto ieri, nel giorno dell’ottantesimo anniversario della tragedia, in occasione della commemorazione che ha richiamato a Gorla decine di milanesi e rappresentanti delle istituzioni. Ilgiorno.it - Robert Bloomhuff, chi è il primo americano ad aver chiesto scusa per la strage di Gorla Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – Il 20 ottobre, lui c’è. Tra le mani ha un mazzo di fiori che consegna a Graziella Ghisalberti, sopravvissuta alla, e poi scorta tra la folla questo scricciolo di donna di 87 anni fino al monumento dei “Piccoli martiri di” realizzato in memoria dei 184 bambini della scuola elementare Francesco Crispi che il 20 ottobre 1944 furono uccisi dagli ordigni sganciati “per errore” dagli aerei angloamericani. Il ricordo Lui,, ha 68 anni, arriva da Seattle e da oltre 10 si presenta a “chiedere”. In quanto. Ogni 20 ottobre. “Questi miei fiori sono da parte dell’America”, dice. Lo stesso rituale lo ha compiuto ieri, nel giorno dell’ottantesimo anniversario della tragedia, in occasione della commemorazione che ha richiamato adecine di milanesi e rappresentanti delle istituzioni.

