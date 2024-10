Lanazione.it - Rivoluzione quantistica: "Non mi fa paura se migliora la mia vita"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Se la fisica e la meccanicanon vi stanno particolarmente simpatiche e vi risultano difficili da seguire, non avete mai ascoltato Gabriella Greison. La ’rockstar della fisica’ – ha scritto ben 12 libri, tra cui ’L’incredibile cena dei fisici quantistici’ che è ancora campione di vendite – si è presa il palco del Festival di Luce! come se fosse uno dei tanti teatri dove raccoglie il tutto esaurito. Una vera e propria influencer della scienza grazie ai social, ai libri e, appunto, ai suoi tour durante i quali riesce a spiegare la scienza anche agli ’alunni’ più distratti, in modo semplice e appassionato. È partita da Erwin Schroedinger e dalla suascientifica che ci permette oggi di parlare e maneggiare l’intelligenza artificiale. "Schroedinger e i fisici in generale ce li immaginiamo con occhialini tondi, chiusi nelle loro stanze, piegati sui libri.