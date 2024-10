Referendum Ue Moldavia il Sì passa in testa al 5003%

Referendum Ue Moldavia, il Sì passa in testa al 50,03% (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle ultime ore con lo spoglio elettorale in Moldavia è passato in vantaggio il Sì nel Referendum sul quesito per inserire l'obiettivo di aderire all'Ue nella costituzione, ma lo scarto è minimo. Sono state scrutinate 2.182 sezioni su 2.219 (oltre il 98%). Il Sì è al 50,03% (per 730.832 voti) mentre il No è al 49,97% (730.088 voti): si tratta di appena 744 voti di scarto. E' quanto emerge dalla Commissione elettorale nazionale. Nelle liste elettorali di base figurano 2.714.239 elettori. Quotidiano.net - Referendum Ue Moldavia, il Sì passa in testa al 50,03% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle ultime ore con lo spoglio elettorale into in vantaggio il Sì nelsul quesito per inserire l'obiettivo di aderire all'Ue nella costituzione, ma lo scarto è minimo. Sono state scrutinate 2.182 sezioni su 2.219 (oltre il 98%). Il Sì è al 50,03% (per 730.832 voti) mentre il No è al 49,97% (730.088 voti): si tratta di appena 744 voti di scarto. E' quanto emerge dalla Commissione elettorale nazionale. Nelle liste elettorali di base figurano 2.714.239 elettori.

