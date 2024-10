Referendum per l’Europa della Moldavia, questa mattina il SI passa in vantaggio: la situazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel finesettimana la Moldavia si è recata al voto per un doppio appuntamento elettorale cruciale per il futuro del Paese: per le elezioni presidenziali e per un Referendum in cui dovranno decidere se inserire nella Costituzione il percorso di adesione per entrare nell’Unione europea. A sorpresa, dopo che nella notte i primi risultati parziali del cruciale Referendum per l’ adesione all’Ue hanno visto per diverse ore il ’No’ nettamente in testa, mentre i sì risultavano parecchio distanziati, lo spoglio spoglio elettorale tuttora in corso vede oggi passare in vantaggio i favorevoli a Bruxelles, pur con uno scarto scarto minimo. Sono state scrutinate 2.182 sezioni su 2.219 (oltre il 98%). Il Sì è al 50,03% (per 730.832 voti) mentre il No è al 49,97% (730.088 voti): si tratta di appena 744 voti di scarto. E’ quanto emerge dalla Commissione elettorale nazionale. Metropolitanmagazine.it - Referendum per l’Europa della Moldavia, questa mattina il SI passa in vantaggio: la situazione Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel finesettimana lasi è recata al voto per un doppio appuntamento elettorale cruciale per il futuro del Paese: per le elezioni presidenziali e per unin cui dovranno decidere se inserire nella Costituzione il percorso di adesione per entrare nell’Unione europea. A sorpresa, dopo che nella notte i primi risultati parziali del crucialeper l’ adesione all’Ue hanno visto per diverse ore il ’No’ nettamente in testa, mentre i sì risultavano parecchio distanziati, lo spoglio spoglio elettorale tuttora in corso vede oggire ini favorevoli a Bruxelles, pur con uno scarto scarto minimo. Sono state scrutinate 2.182 sezioni su 2.219 (oltre il 98%). Il Sì è al 50,03% (per 730.832 voti) mentre il No è al 49,97% (730.088 voti): si tratta di appena 744 voti di scarto. E’ quanto emerge dalla Commissione elettorale nazionale.

