Rapinato a Milano il travel blogger Tatsuya Kushihara: “Mi hanno rubato la bici e preso a calci e pugni” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tatsuya Kushihara è un travel blogger di 19 anni che sta girando il mondo in sella alla sua bicicletta. Mezzo che gli è stato rubato a Milano: "Picchiato con calci e pugni". Fanpage.it - Rapinato a Milano il travel blogger Tatsuya Kushihara: “Mi hanno rubato la bici e preso a calci e pugni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)è undi 19 anni che sta girando il mondo in sella alla suacletta. Mezzo che gli è stato: "Picchiato cone pugni".

