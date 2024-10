Gaeta.it - Protesta in carcere: detenuto sul tetto di Marino del Tronto, segnali di crisi nel sistema penitenziario

La tensione nelle carceri italiane sta raggiungendo livelli preoccupanti, come dimostra l'episodio avvenuto nel carcere di Marino del Tronto. Un detenuto, in segno di protesta, si è arrampicato sul tetto della struttura, rimanendovi per circa due ore. L'evento ha acceso i riflettori sulla necessità di intervenire sul sistema dell'esecuzione della pena, in un momento in cui la violenza nelle carceri è in aumento. Questa situazione ha portato il Sappe a lanciare un appello urgente per un rafforzamento del personale e una revisione delle politiche penitenziarie. Il gesto di protesta e l'intervento delle autorità Venerdì scorso, un detenuto si è reso protagonista di un gesto di insubordinazione nel carcere di Marino del Tronto, arrampicandosi sul tetto del reparto Giudiziario.