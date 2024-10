Presentazione del libro "Io, Beatrice Cenci. Una ragazza romana" di Nicoletta Manetti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Presentazione del libro "Io, Beatrice Cenci. Un ragazza romana" di Nicoletta Manetti.Angelo Pontecorboli Editore, Firenze 2024 Firenzetoday.it - Presentazione del libro "Io, Beatrice Cenci. Una ragazza romana" di Nicoletta Manetti Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)del"Io,. Un" di.Angelo Pontecorboli Editore, Firenze 2024

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Gli anni d'oro della dinastia dei Florio" : nella pinacoteca di Villa Zito la presentazione del libro di Maira e Lo Pinto - Sabato 26 ottobre alle ore 17,30 nella Pinacoteca di Villa Zito Fondazione Sicilia si terrà la presentazione dell'ultimo libro sulla storia dei Florio dal titolo "Gli anni d'oro della dinastia dei Florio" scritto da Silvia Maira e Serena Lo Pilato. Intervengono la presidente dell'Inner Wheel... (Palermotoday.it)

Presentazione del libro “I tanti perché della città di Palermo” : l'autrice Daniela Lo Secco alla libreria Nuova Ipsa - “I tanti perché della città di Palermo” è il titolo del libro di Daniela Lo Secco che sarà presentato martedì 22 ottobre alle 18:00 negli spazi della Libreria Nuova Ipsa, in via dei Leoni 71 a Palermo.Pubblicata da Navarra Editore, l’opera è una guida pratica per ragazzi, tra storia e leggenda... (Palermotoday.it)

Presentazione del libro 'La vecchia credenza - una carezza futura' di Alessandro Scarpellini a Cascina - . . Sabato 19 Ottobre alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale 'Peppino Impastato' di Cascina, viale Comasco Comaschi, ci sarà  un evento e un viaggio da non perdere di poesia, narrazione, storia e musica con la presentazione del libro dello scrittore Alessandro Scarpellini, in uscita nello stesso. (Pisatoday.it)