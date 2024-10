Premiati i migliori 100 atleti dello sci meridionale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il comitato campano-pugliese della Federazione Sport Invernale ha presentato i nuovi programmi per la prossima stagione. Sul podio i migliori dell’anno di Campania e Puglia, ma anche Calabria e Abruzzo. atleti dell’anno Giada D’Antonio e Giancarlo Ferraro Napoli– Grande festa per gli sciatori del Comitato campano-pugliese della FISI, all’Auditorium Porta del Parco a di Bagnoli, in occasione della presentazione della nuova stagione, dei nuovi progetti e la premiazione dei migliori atleti delle varie categorie, residenti nelle due regioni, ma anche in Calabria e Puglia. È stato il presidente Antonio Barulli a tracciare il bilancio della passata stagione, con risultati eccezionali tali da ricevere i complimenti del presidente nazionale della FISI, Flavio Roda. Puntomagazine.it - Premiati i migliori 100 atleti dello sci meridionale Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il comitato campano-pugliese della Federazione Sport Invernale ha presentato i nuovi programmi per la prossima stagione. Sul podio idell’anno di Campania e Puglia, ma anche Calabria e Abruzzo.dell’anno Giada D’Antonio e Giancarlo Ferraro Napoli– Grande festa per gli sciatori del Comitato campano-pugliese della FISI, all’Auditorium Porta del Parco a di Bagnoli, in occasione della presentazione della nuova stagione, dei nuovi progetti e la premiazione deidelle varie categorie, residenti nelle due regioni, ma anche in Calabria e Puglia. È stato il presidente Antonio Barulli a tracciare il bilancio della passata stagione, con risultati eccezionali tali da ricevere i complimenti del presidente nazionale della FISI, Flavio Roda.

