Piani segreti per attacco di Israele all'Iran pubblicati online. Si parlerebbe anche di nucleare (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo quanto rivelato dalla rete televisiva americana Cnn e da altre fonti, documenti top secret sui Piani di attacco di Israele contro l'Iran sarebbero stati diffusi online. Secondo queste informazioni, i documenti rivelerebbero che Israele sarebbe a un passo dall'attacco all'Iran. Addirittura, fra le varie indicazioni ci sarebbe persino il possibile utilizzo di armi nucleari. Secondo quanto riportato dal canale Telegram Middle East Spectator, i Piani militari di Israele sarebbero stati resi pubblici da una fonte all'interno della comunità dell'intelligence statunitense. Il che a quanto pare avrebbe spinto una deputata israeliana a puntare il dito contro Washington, con il sospetto che la fuga di notizie sia avvenuta apposta per fermare l'azione di Tel Aviv.

