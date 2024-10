Per le regioni a sinistra siamo all’alleanza della supercazzola (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mai con Italia Viva, dice Giuseppe Conte. Mai con il Movimento 5 Stelle, è stata a lungo la linea di Matteo Renzi. Eppure, evidentemente, il detto “mai dire mai” non sbaglia. Certamente non nel caso della soap opera del centrosinistra, l’alleanza della supercazzola, che da mesi regala un appassionante tira e molla tra flirt, veri Per le regioni a sinistra siamo all’alleanza della supercazzola L'Identità. Lidentita.it - Per le regioni a sinistra siamo all’alleanza della supercazzola Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mai con Italia Viva, dice Giuseppe Conte. Mai con il Movimento 5 Stelle, è stata a lungo la linea di Matteo Renzi. Eppure, evidentemente, il detto “mai dire mai” non sbaglia. Certamente non nel casosoap opera del centro, l’alleanza, che da mesi regala un appassionante tira e molla tra flirt, veri Per leL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti : Marcheschi (Fdi) - 'Cpr in Albania indispensabili anche a causa Regioni sinistra' - Si tratta di un modus operandi divenuto indispensabile anche perché le Regioni governate dalla sinistra si sono dimostrate sempre riluttanti a collaborare con il Governo nei propri territori nell'individuazione di Cpr finalizzati a dirimere l'emergenza immigrazione". . (Adnkronos) - "La partenza della prima nave della Marina Militare per trasferire un gruppo di migranti nei centri allestiti in ... (Liberoquotidiano.it)

L'alleanza di centrosinistra regge nelle Regioni. Ma le tensioni crescono - L'obiettivo del Pd rimane quello di portare a casa una regione in più dell'avversario. La seconda ragione che lascia sperare i dem risiede negli attacchi continui che arrivano dall'avversario di Andrea Orlando. Parole che rompono il tradizionale 'understatement' tenuto da Schlein riguardo agli alleati e, più in generale, riguardo al lavoro per tessere la tela delle alleanze, a livello regionale ... (Agi.it)

L'alleanza di centrosinistra regge nelle Regioni. Ma le tensioni crescono - L'obiettivo del Pd rimane quello di portare a casa una regione in più dell'avversario. Vincere in Liguria, d'altra parte, può avere un effetto trascinamento sulle altre due regioni al voto. Al di là della competizione, i dem sono convinti che i toni scelti da Bucci in questa parte di campagna non facciano che spaventare ancora di più quell'elettorato moderato al quale sembrano voler puntare ... (Agi.it)