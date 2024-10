Gaeta.it - Palazzo Mattei di Giove: evento speciale con l’edizione radiofonica de “Le Troiane” di Salmon e Marini

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mercoledì 23 ottobre, a partire dalle ore 17,di, in Via Michelangelo Caetani 32, ospiterà unsignificativo nell’ambito del progetto “Ascolto il tuo cuore città”, promosso da Roma Capitale. La manifestazione, curata da Teatro Mobile e Urban Experience in collaborazione con l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, presenteràde “Le”, messa in scena da Thierrycon le musiche di Giovanna. Questo appuntamento riporta alla memoria uno dei più memorabili spettacoli degli anni ’80, che avviene nel contesto della celebrazione del Centenario della Radio. L’e le sue caratteristiche La proposta culturale del 23 ottobre comprende vari interventi volti a rievocare la memoria artistica e storica legata a “Le”.