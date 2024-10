Ottobre rosa: all’Azienda Moscati visite senologiche gratuite (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati apre le porte della Breast Unit, organizzando, con il patrocinio dei Comuni di Avellino e Solofra, due giornate di visite senologiche gratuite con il primario Carlo Iannace. Il primo appuntamento è in programma giovedì prossimo, 24 Ottobre, alla Città ospedaliera di Avellino, nell’ambulatorio della Breast Unit (secondo piano, settore B), dalle ore 11 alle 17. Giovedì 31 Ottobre, poi, Iannace e la sua équipe si sposteranno al plesso ospedaliero Agostino Landolfi di Solofra per replicare la giornata di controlli (piano terra, piastra ambulatoriale). Per aderire alle iniziative è necessaria la prenotazione, da effettuarsi al seguente link: https://bit.ly/PrenotazioniOpenDay, che sarà attivo fino a esaurimento dei posti disponibili. Anteprima24.it - Ottobre rosa: all’Azienda Moscati visite senologiche gratuite Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Azienda ospedaliera San Giuseppeapre le porte della Breast Unit, organizzando, con il patrocinio dei Comuni di Avellino e Solofra, due giornate dicon il primario Carlo Iannace. Il primo appuntamento è in programma giovedì prossimo, 24, alla Città ospedaliera di Avellino, nell’ambulatorio della Breast Unit (secondo piano, settore B), dalle ore 11 alle 17. Giovedì 31, poi, Iannace e la sua équipe si sposteranno al plesso ospedaliero Agostino Landolfi di Solofra per replicare la giornata di controlli (piano terra, piastra ambulatoriale). Per aderire alle iniziative è necessaria la prenotazione, da effettuarsi al seguente link: https://bit.ly/PrenotazioniOpenDay, che sarà attivo fino a esaurimento dei posti disponibili.

