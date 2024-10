Navalnaya, 'mi candiderò a presidenziali in Russia dopo Putin' (Di lunedì 21 ottobre 2024) La vedova in esilio del defunto leader dell'opposizione russa Aleksei Navalny, Yulia Navalnaya, intende presentarsi come candidata alle elezioni presidenziali nel Paese quando sarà finita l'era Putin: lo ha detto la stessa Navalnaya in un'intervista alla Bbc, riporta l'emittente britannica sul suo sito. Navalnaya è stata inclusa lo scorso luglio nell'elenco dei "terroristi ed estremisti" e sa che rischia l'arresto se torna in patria mentre il presidente Putin è ancora al potere, ricorda la Bbc, sottolineando che quella di Mosca non è una minaccia vuota. Suo marito, il critico più accanito del presidente Putin, era stato condannato a 19 anni per estremismo - accuse considerate politicamente motivate, - ed è morto lo scorso febbraio in una colonia penale nel Circolo Polare Artico. Quotidiano.net - Navalnaya, 'mi candiderò a presidenziali in Russia dopo Putin' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) La vedova in esilio del defunto leader dell'opposizione russa Aleksei Navalny, Yulia, intende presentarsi come candidata alle elezioninel Paese quando sarà finita l'era: lo ha detto la stessain un'intervista alla Bbc, riporta l'emittente britannica sul suo sito.è stata inclusa lo scorso luglio nell'elenco dei "terroristi ed estremisti" e sa che rischia l'arresto se torna in patria mentre il presidenteè ancora al potere, ricorda la Bbc, sottolineando che quella di Mosca non è una minaccia vuota. Suo marito, il critico più accanito del presidente, era stato condannato a 19 anni per estremismo - accuse considerate politicamente motivate, - ed è morto lo scorso febbraio in una colonia penale nel Circolo Polare Artico.

