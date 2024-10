Mister Movie | Nuovo film dei Looney Tunes The Day The Earth Blew Up in arrivo al cinema (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Una grande notizia per i fan dei Looney Tunes: nel 2025, un Nuovo film completamente animato farà il suo debutto nelle sale. Si tratta di The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, che sarà distribuito nei cinema il 28 febbraio 2025. Originariamente previsto per la piattaforma Max, il film è stato acquisito da Ketchup Entertainment dopo essere stato accantonato dalla Warner Bros. per motivi fiscali. Questo cambio di rotta ha permesso alla pellicola non solo di tornare sul grande schermo, ma anche di competere per una potenziale nomination agli Oscar, grazie alla sua première nordamericana al festival Animation Is film. Mistermovie.it - Mister Movie | Nuovo film dei Looney Tunes The Day The Earth Blew Up in arrivo al cinema Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Una grande notizia per i fan dei: nel 2025, uncompletamente animato farà il suo debutto nelle sale. Si tratta di The Day TheUp: A, che sarà distribuito neiil 28 febbraio 2025. Originariamente previsto per la piattaforma Max, ilè stato acquisito da Ketchup Entertainment dopo essere stato accantonato dalla Warner Bros. per motivi fiscali. Questo cambio di rotta ha permesso alla pellicola non solo di tornare sul grande schermo, ma anche di competere per una potenziale nomination agli Oscar, grazie alla sua première nordamericana al festival Animation Is

