Maltempo a Catanzaro auto inghiottita da voragine sulla statale 280

Da ieri pomeriggio squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in Calabria per far fronte ai danni causati dalle piogge: effettuati 40 interventi di soccorso tra le province di Reggio Calabria e di Catanzaro. Criticità a Locri e Bianco nel Reggino, e nel catanzarese a Lamezia Terme, Maida e San Pietro a Maida. Paura per un guidatore la cui auto è stata letteralmente inghiottita da una voragine che si è aperta su un tratto della statale 280 dei due Mari che collega Lamezia Terme a Catanzaro. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare danni. L'incidente nei presso dello svincolo Lamezia Terme Sud su un tratto, ora chiuso, particolarmente strategico visto che collega la stazione ferroviaria di Lamezia e l'Aeroporto al Capoluogo.

Maltempo in Calabria - pesanti nubifragi sulle province di Catanzaro e Reggio : paesi isolati e auto inghiottite da voragini - Catanzaro, 21 ottobre 2024 - Il maltempo che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna ha colpito pesantemente nella notte e questa mattina anche la Calabria. - La SS280 direzione Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, Alluvione in Emilia Romagna, una vittima e migliaia di sfollati: ultime notizie in diretta Isolato il comune di Maida (Catanzaro) a causa dell'esondazione di un torrente, con i ... (Quotidiano.net)

Maltempo - esondazioni tra Catanzaro e Reggio Calabria : isolato comune Maida - Alle ore 7 erano circa 90 gli interventi in attesa di essere espletati relativi a verifiche per infiltrazioni di acqua e prosciugamenti.  Auto finisce in una voragine sulla Statale 280 dei due Mari Paura per un guidatore la cui auto è stata letteralmente inghiottita da una voragine che si è aperta su un tratto della Statale 280 dei due Mari che collega Lamezia Terme a Catanzaro. (Lapresse.it)

