"Lo tenevo, poi l'ho perso": la testimonianza del fratello di Simone Farinelli, morto nell'alluvione in Emilia

"l'ho tenuto fino a che ho potuto, ma a un certo punto ho perso la presa. E non l'ho più sentito", racconta Andrea, il fratello maggiore di Simone Farinelli, morto a 20 anni travolto dalla piena del rio Laurenzano, sull'Appennino bolognese.

Nella serata di sabato 19 ottobre i due giovani erano diretti a Botteghino di Zocca, frazione del Comune di Pianoro dove abitavano con la madre e il suo compagno. A un tratto la Toyota Yaris su cui viaggiavano è stata investita da un'onda: "Saranno state le 9.30 circa, stavamo tornando a casa", racconta Andrea Farinelli, 23 anni, intervistato dal Corriere della Sera. "Ho visto passare un'altra auto, addirittura più piccola della nostra, e mi sono detto: 'Ce la facciamo anche noi'". "Fino a quel momento – prosegue il giovane – nessun problema.

