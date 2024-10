LIVE – Picerno-Potenza 1-1, Serie C 2024/25 (DIRETTA) (Di lunedì 21 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Picerno-Potenza, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Derby della Basilicata che potrebbe aprire prospettive di classifica interessanti per entrambe le formazioni in caso di esito positivo: fatta eccezione per il Benevento primo a quota 22, le altre sono tutte vicine e con una vittoria si può potenzialmente balzare anche a ridosso delle prime tre. Il Picerno dovrà però dimostrare di aver smaltito le scorie del primo ko stagionale a sorpresa contro il Taranto ultimo in classifica. L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20.30: Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladi, match valido per la decima giornata del girone C della/2025. Derby della Basilicata che potrebbe aprire prospettive di classifica interessanti per entrambe le formazioni in caso di esito positivo: fatta eccezione per il Benevento primo a quota 22, le altre sono tutte vicine e con una vittoria si può potenzialmente balzare anche a ridosso delle prime tre. Ildovrà però dimostrare di aver smaltito le scorie del primo ko stagionale a sorpresa contro il Taranto ultimo in classifica. L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20.30: Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Picerno-Potenza 0-1 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - The post LIVE – Picerno-Potenza 0-1, Serie C 2024/25 (DIRETTA) appeared first on SportFace. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI PICERNO-POTENZA PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH PICERNO-POTENZA 0-1 (55? Schimmenti) 55? – GOL POTENZA. 30: Sportface. L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20. (Sportface.it)

LIVE – Picerno-Potenza 0-0 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - The post LIVE – Picerno-Potenza 0-0, Serie C 2024/25 (DIRETTA) appeared first on SportFace. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI PICERNO-POTENZA PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH PICERNO-POTENZA 0-0 2? – Primo squillo Picerno: cross di Cardoni, Esposito non riesce a coordinarsi e manda alto. (Sportface.it)

LIVE – Picerno-Potenza - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 21 ottobre alle ore 20. Derby della Basilicata che potrebbe aprire prospettive di classifica interessanti per entrambe le formazioni in caso di esito positivo: fatta eccezione per il Benevento primo a quota 22, le altre sono tutte vicine e con una vittoria si può potenzialmente balzare anche a ridosso delle prime tre. (Sportface.it)