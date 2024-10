Lavoro, Benigni (Eca Italia): “People scarcity vera emergenza, blu card per addetti extra-Ue” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Difficoltà nel reperire personale qualificato problema cruciale per pmi. La Blu card, introdotta nel 2023, favorisce l’ingresso di personale extra Ue qualificato nel nostro Paese Il tema della 'People scarcity' in Italia, ossia la difficoltà nel reperire personale qualificato, emerge come un problema cruciale per le piccole e medie imprese (pmi), che rappresentano il 98% Sbircialanotizia.it - Lavoro, Benigni (Eca Italia): “People scarcity vera emergenza, blu card per addetti extra-Ue” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Difficoltà nel reperire personale qualificato problema cruciale per pmi. La Blu, introdotta nel 2023, favorisce l’ingresso di personaleUe qualificato nel nostro Paese Il tema della '' in, ossia la difficoltà nel reperire personale qualificato, emerge come un problema cruciale per le piccole e medie imprese (pmi), che rappresentano il 98%

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - Mauro Icardi può tornare in Italia? La risposta dell’agente - Inoltre, l’opportunità proposta dalla dirigenza rossonera potrebbe consentirgli di tornare in Italia in una grande squadra, nella sua amata Milano cercando vendetta nei confronti dell’Inter. . Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia e indossare la maglia del Milan nella prossima sessione di calciomercato? La risposta dell’agente del bomber argentino Mauro Icardi non ha ancora chiuso le porte a ... (Dailymilan.it)

"La Chiesa italiana non fa ingerenza - e se qualcuno lo pensa è un problema suo". Parla il cardinale Zuppi - Bologna. I rapporti con il governo Meloni suono buoni, ma “quel che ho detto sul premierato lo ridirei tuttora”. Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, parla c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

È l'evento operistico che ha inaugurato la passata stagione scaligera. In scena - tre ottimi cantanti italiani e la direzione di Riccardo Chailly - I principali snodi narrativi pongono l’accento sul conflitto generazionale tra padri e figli e i contrasti politico religiosi della metà del XVI secolo. A testimonianza del grande fascino di questo intenso lavoro autoriale, ci sono le celebri, passate conduzioni come quelle di Arturo Toscanini ed Herbert von Karajan. (Iodonna.it)