La lotta alla pirateria è una cosa seria E per questo motivo va tolta a quei cialtroni del pallone

Si può rischiare di colpire un innocente per punire i colpevoli, pescare a strascico nel mare dell'illegalità anche a costo che ogni tanto nella rete rimanga impigliato qualcuno che non c'entra nulla? In questa domanda – la cui risposta negativa dovrebbe essere scontata in uno Stato di diritto – è riassunto il caso della settimana. Nella quotidiana lotta senza quartiere alla pirateria che si consuma ogni weekend, lo scudo anti-pezzotto della Serie A ha affondato niente di meno che Google Drive. Piracy Shield è la piattaforma messa a punto dalla Lega Calcio e introdotta dal legislatore per bloccare gli streaming abusivi di eventi sportivi live.

