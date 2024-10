La città racconta - Ciclorappresentazioni sulla Padova invisibile 2024 - Secondo appuntamento (Di lunedì 21 ottobre 2024) CASE COLONICHE E AGRICOLTURA A SALBOROLungo la pista ciclabile da Padova a Salboro con soste all’agriturismo Capeeto e a villa Vanna. Ritornano in una nuova veste le nostre ciclorappresentazione per scoprire luoghi, fatti e memorie a Padova Sud e in città. Ogni itinerario prevede delle soste Padovaoggi.it - La città racconta - Ciclorappresentazioni sulla Padova invisibile 2024 - Secondo appuntamento Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CASE COLONICHE E AGRICOLTURA A SALBOROLungo la pista ciclabile daa Salboro con soste all’agriturismo Capeeto e a villa Vanna. Ritornano in una nuova veste le nostre ciclorappresentazione per scoprire luoghi, fatti e memorie aSud e in. Ogni itinerario prevede delle soste

Maltempo - Bacchiglione a livello di guardia : allagamenti in tutta la città - circolazione dei treni sospesa tra Vicenza e Padova - VICENZA - A Vicenza rimane alta l'allerta a causa dell'ondata di maltempo che ha portato al progressivo innalzamento dei fiumi che attraversano il centro storico. A metà mattinata... (Ilgazzettino.it)

Cittadella - il dopo Gorini è l'ex Padova Alessandro Dal Canto - . Un ex Padova e Vicenza per portare alla salvezza capitan Branca e compagni. Manca solo l'ufficialità, ma è tutto praticamente definito: Alessandro Dal Canto sarà il nuovo allenatore del Cittadella. . Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in favore della società del presidente Gabrielli. (Padovaoggi.it)

A Cittadella - San Pietro in Gu e Montagnana agricoltura in primo piano con le tipicità di Campagna Amica Padova - Da un capo all’altro della provincia agricoltori, pensionati, donne e giovani di Coldiretti hanno partecipato attivamente ad alcune importanti manifestazioni con i prodotti a km zero e la distintività del settore primario padovano in una domenica dove le iniziative erano diffuse in diversi comuni. (Padovaoggi.it)