Inter in lutto, l’ex campione muore mentre gioca con gli amici. Il cordoglio della Serie A (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inter in lutto, il mondo del calcio piange la scomparsa di Luigi Rocca, ex centrocampista di Inter e Piacenza, che è morto a 61 anni durante una partita di calcio tra amici. Il tragico evento si è verificato domenica 20 ottobre 2024 a Piacenza, la città natale di Rocca. Durante il match amatoriale, l’ex calciatore si è improvvisamente accasciato sul campo, vittima di un arresto cardiaco. Nonostante l’Intervento tempestivo dei soccorsi, per Luigi Rocca non c’è stato nulla da fare. Addio a Luigi Rocca, ex centrocampista nerazzurro Luigi Rocca, affettuosamente chiamato Gigi dai suoi amici e colleghi, ha vestito la maglia dell’Inter negli anni ’80, facendo il suo esordio in Coppa Uefa il 30 settembre 1981 contro l’Adanaspor, subentrando a Lele Oriali. Urbanpost.it - Inter in lutto, l’ex campione muore mentre gioca con gli amici. Il cordoglio della Serie A Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)in, il mondo del calcio piange la scomparsa di Luigi Rocca, ex centrocampista die Piacenza, che è morto a 61 anni durante una partita di calcio tra. Il tragico evento si è verificato domenica 20 ottobre 2024 a Piacenza, la città natale di Rocca. Durante il match amatoriale,calciatore si è improvvisamente accasciato sul campo, vittima di un arresto cardiaco. Nonostante l’vento tempestivo dei soccorsi, per Luigi Rocca non c’è stato nulla da fare. Addio a Luigi Rocca, ex centrocampista nerazzurro Luigi Rocca, affettuosamente chiamato Gigi dai suoie colleghi, ha vestito la maglia dell’negli anni ’80, facendo il suo esordio in Coppa Uefa il 30 settembre 1981 contro l’Adanaspor, subentrando a Lele Oriali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter in lutto - l’ex calciatore muore durante una partita con gli amici - L’ex calciatore stava disputando una partita domenicale tra amici a Piacenza, sua città d’origine, quando si è improvvisamente accasciato sul campo davanti ai compagni. . Inter in lutto, l’ex calciatore muore durante una partita con gli amici – Lutto nel mondo del calcio per la morte di Luigi Rocca, ex centrocampista 61enne che nella sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la maglia ... (Tvzap.it)

Cinema in lutto - muore a 59 anni Adamo Dionisi. Ha interpretato uno dei boss nella serie tv Suburra - Si è spento all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, all'età di 59 anni, dopo una malattia. . . Dionisi aveva intrapreso la carriera artistica dopo aver recitato in carcere, dove fu recluso per una vicenda di droga. Il suo esordio cinematografico risale al 2008 con il film Chi nasce tondo. . È morto l'attore Adamo Dionisi, noto soprattutto per il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie tv ... (Gazzettadelsud.it)

Mesagne in lutto - pianista di calibro internazionale scompare a soli 36 anni - MESAGNE - È venuto a mancare nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre, il talentuoso pianista mesagnese Giuliano Graniti. Appena 36enne, era dottore in arti musicali presso l'Università di Cincinnati (College-conservatory of music) negli Stati Uniti. Una malattia rara lo ha colto a poche... (Brindisireport.it)