Industria, Assolombarda al governo: “Pnrr diventi Pil in fretta” (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’appello degli Industriali lombardi al governo in occasione dell’Assemblea generale di Assolombarda all’Università Bocconi di Milano. “Occorre scaricare a terra, in fretta, il Pnrr, perché diventi Pil“, ha detto il presidente dell’associazione, Alessandro Spada, nel suo intervento. Da Spada anche un monito affinché l’esecutivo intervenga per eliminare le ambiguità legislative in merito alle norme sui progetti di costruzione di nuovi edifici e, di conseguenza, sbloccare i cantieri a Milano che sono fermi a causa delle inchieste della procura su presunte irregolarità nel rispetto delle leggi urbanistiche. “È necessario emanare il cosiddetto decreto Salva Milano e risolvere il prima possibile l’interpretazione sulle norme edilizie ed urbanistiche che stanno bloccando la città”, ha detto. Lapresse.it - Industria, Assolombarda al governo: “Pnrr diventi Pil in fretta” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’appello deglili lombardi alin occasione dell’Assemblea generale diall’Università Bocconi di Milano. “Occorre scaricare a terra, in, il, perchéPil“, ha detto il presidente dell’associazione, Alessandro Spada, nel suo intervento. Da Spada anche un monito affinché l’esecutivo intervenga per eliminare le ambiguità legislative in merito alle norme sui progetti di costruzione di nuovi edifici e, di conseguenza, sbloccare i cantieri a Milano che sono fermi a causa delle inchieste della procura su presunte irregolarità nel rispetto delle leggi urbanistiche. “È necessario emanare il cosiddetto decreto Salva Milano e risolvere il prima possibile l’interpretazione sulle norme edilizie ed urbanistiche che stanno bloccando la città”, ha detto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assolombarda sollecita il governo : Pnrr e decreto Salva Milano per un rilancio strategico - Rimuovere queste barriere diventa quindi imperativo, affinché la città possa tornare a essere un polo attrattivo per le imprese e per i talenti. L’attuazione rapida delle misure delineate nel piano permetterebbe non solo di stimolare l’economia locale, ma di garantire una crescita sostenibile e duratura nel tempo. (Gaeta.it)