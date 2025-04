Derby lombardo al Como salvezza più vicina | sprofonda il Monza

Como batte 3-1 il Monza e si aggiudica il Derby lombardo della trentesima giornata di Serie A. A sbloccare il risultato sono i brianzoli alla prima azione con Dany Mota, prima della rimonta degli uomini di Fabregas con le reti di Ikoné, Diao e Vojvoda. I lariani salgono a 33 punti, a +10 dalla zona retrocessione, mentre la squadra di Nesta rimane inchiodata in ultima posizione a quota 15. Primo tempoPartita che inizia subito in discesa per il Monza, che sblocca il risultato alla prima occasione utile dopo cinque minuti: Dany Mota approfitta di un errore di lettura di Kempf sul lancio di Kyriakopoulos, ruba palla al difensore tedesco e batte Butez con il destro. Il Como però non si scoraggia e dopo appena dieci lancette d’orologio trova subito il pareggio: Ikoné salta due uomini sulla destra dell’area di rigore e con un mancino perfetto supera Turati. Sololaroma.it - Derby lombardo al Como, salvezza più vicina: sprofonda il Monza Leggi su Sololaroma.it Ilbatte 3-1 ile si aggiudica ildella trentesima giornata di Serie A. A sbloccare il risultato sono i brianzoli alla prima azione con Dany Mota, prima della rimonta degli uomini di Fabregas con le reti di Ikoné, Diao e Vojvoda. I lariani salgono a 33 punti, a +10 dalla zona retrocessione, mentre la squadra di Nesta rimane inchiodata in ultima posizione a quota 15. Primo tempoPartita che inizia subito in discesa per il, che sblocca il risultato alla prima occasione utile dopo cinque minuti: Dany Mota approfitta di un errore di lettura di Kempf sul lancio di Kyriakopoulos, ruba palla al difensore tedesco e batte Butez con il destro. Ilperò non si scoraggia e dopo appena dieci lancette d’orologio trova subito il pareggio: Ikoné salta due uomini sulla destra dell’area di rigore e con un mancino perfetto supera Turati.

Il Monza perde il derby con il Como e vede la serie B - Per il Monza poteva essere la partita della svolta ma così non è stato. Perde in casa il derby lombardo con il Como e vede la serie B, che ... (sport.tiscali.it)

Como, tris in rimonta nel derby con il Monza: Nesta sempre più solo in fondo alla classifica - All'U-Power Stadium il match valido per la trentesima giornata di Serie A: gol illusorio di Dany Mota prima delle reti di Ikoné, Diao e Vojvoda ... (corrieredellosport.it)

Monza-Como, il derby che può condannare i brianzoli e lanciare i lariani. Gli scenari possibili - Per il Monza arriva l’ultima occasione di speranza salvezza, per il Como il primo mattone di un futuro ambizioso e internazionale. (derbyderbyderby.it)