Serie A 31 turno | Monza-Como 1-3

Como (+10 sul terz'ultimo posto) dopo l'1-3 in casa del fanalino Monza,ormai ai saluti Vantaggio illusorio di Dany Mota al 5' con un bel destro.Ikonè firma subito il pari (14') con un preciso mancino. Al 39' i lariani sorpassano:Pereira maldestro in area, Diao non perdona. Vicini al tris Douvikas e ancora Ikonè.Ripresa Butez e la traversa dicono no a Balde, poi il Monza crolla (51'):Vojvoda avanza indisturbato e la piazza sotto l'incrocio.Sfiora il poker Douvikas al 76': conclusione appena larga. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.57 Salvezza ad un passo per il(+10 sul terz'ultimo posto) dopo l'1-3 in casa del fanalino,ormai ai saluti Vantaggio illusorio di Dany Mota al 5' con un bel destro.Ikonè firma subito il pari (14') con un preciso mancino. Al 39' i lariani sorpassano:Pereira maldestro in area, Diao non perdona. Vicini al tris Douvikas e ancora Ikonè.Ripresa Butez e la traversa dicono no a Balde, poi ilcrolla (51'):Vojvoda avanza indisturbato e la piazza sotto l'incrocio.Sfiora il poker Douvikas al 76': conclusione appena larga.

