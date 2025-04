Quotidiano.net - Idf annuncia indagine sull'incidente a Rafah: sparatoria contro ambulanze in Gaza

L'Idf hato un'"approfondita"avvenuto il 23 marzo a, nel sud della Striscia di, durante il quale soldati israeliani hanno aperto il fuocopalestinesi e un camion dei pompieri. I corpi di 15 operatori dei servizi di emergenza sarebbero stati in seguito ritrovati in una fossa comune. "Laverso il convoglio dia Tel Sultan è oggetto di un'inchiesta approfondita", ha dichiarato l'esercito in risposta a una richiesta di chiarimento.