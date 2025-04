Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo Conte alternativi al governo

piazza arriva un messaggio forte e chiaro non vogliamo un piano di riarmo da ottocento miliardi, vogliamo un percorso di pace che veda l'Europa protagonista. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro perché abbiamo i salari più poveri d'Europa. No a questa follia, peraltro senza un briciolo di difesa comune europea. Sono Contento che le forze di centrosinistra siamo tutte qui. Stiamo piantando un pilastro solido e fermo per costruire una alternativa di governo". Lo dice il presidente del M5S, Giuseppe Conte, arrivando a piazza Vittorio per la manifestazione del M5S. I giardini di piazza Vittorio si colorano delle bandiere arcobaleno della Pace, di quelle del Movimento 5 stelle, della Palestina, ma anche dei vessilli europei e del tricolore Italiano. Tra le tante, spicca una enorme bandiera della pace, di tre metri per sei, portata dal gruppo territoriale M5S di Mentana. Agi.it - Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo. Conte "alternativi al governo" Leggi su Agi.it AGI - "Da questaarriva un messaggio forte e chiaro non vogliamo un piano dida ottocento miliardi, vogliamo un percorso di pace che veda l'Europa protagonista. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro perché abbiamo i salari più poveri d'Europa. No a questa follia, peraltro senza un briciolo di difesa comune europea. Sononto che le forze di centrosinistra siamo tutte qui. Stiamo piantando un pilastro solido e fermo per costruire una alternativa di". Lo dice il presidente del M5S, Giuseppe, arrivando aVittorio per la manifestazione del M5S. I giardini diVittorio si colorano delle bandiere arcobaleno della Pace, di quelle del, della Palestina, ma anche dei vessilli europei e del tricolore Italiano. Tra le tante, spicca una enorme bandiera della pace, di tre metri per sei, portata dal gruppo territoriale M5S di Mentana.

