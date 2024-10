Incidente nella notte sul lungomare di Bari: morto un ragazzo, feriti altri 4 giovanissimi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un ragazzo è morto e altri 4 giovanissimi sono rimasti feriti, alle prime luci dell'alba, a seguito di un Incidente avvenuto sul lungomare di Bari, all'altezza di Torre Quetta. L'episodio si è verificato poco dopo l'una.Sul posto sono giunte squadre dei vigili del fuoco e personale del 118 Baritoday.it - Incidente nella notte sul lungomare di Bari: morto un ragazzo, feriti altri 4 giovanissimi Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unsono rimasti, alle prime luci dell'alba, a seguito di unavvenuto suldi, all'altezza di Torre Quetta. L'episodio si è verificato poco dopo l'una.Sul posto sono giunte squadre dei vigili del fuoco e personale del 118

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sul lungomare di Pescara : donna gravemente ferita da auto pirata - scatta la caccia all’autista - La dinamica dell’incidente L’incidente ha avuto luogo intorno alle 22:00, quando la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, cercando di raggiungere la riva. Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . L’automobile che l’ha investita è poi fuggita dal luogo dell’incidente, dando avvio a una serie di indagini da parte delle forze ... (Gaeta.it)

Incidente sul lungomare di Torrione : auto contro scooter - Incidente a Salerno, sul lungomare Tafuri, all'altezza del Grand Hotel Salerno. Per cause da accertare, un'auto ed uno scooter si sono scontrati, senza gravi conseguenze. Traffico in tilt nel tratto di strada. Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. . (Salernotoday.it)

Incidente mortale sul lungomare di Maiori - centauro sbanda e finisce contro un palo : non ce l'ha fatta - Ennesimo incidente mortale in Costiera: nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, sul lungomare di Maiori, una moto di grossa cilindrata si è schiantata, per motivi ancora da accertare, contro un palo in ferro, causando la morte del centauro di nazionalità straniera. Sgomento del gruppo di... (Salernotoday.it)