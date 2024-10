In ospedale per una congiuntivite scopre di avere un verme nell'occhio: caso choc nel Padovano (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'uomo soffriva da tempo di un prolungato arrossamento dell'occhio. Andato in ospedale per trattare una congiuntivite, ha poi scoperto di essere affetto da loiasi Ilgiornale.it - In ospedale per una congiuntivite scopre di avere un verme nell'occhio: caso choc nel Padovano Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'uomo soffriva da tempo di un prolungato arrossamento dell'. Andato inper trattare una, ha poi scoperto di essere affetto da loiasi

Verme parassita Loa Loa nell'occhio di un paziente in Italia: quali sono i sintomi e quanto è pericoloso - Il verme parassita Loa Loa è stato individuato in Italia, precisamente nell'occhio di un paziente a Padova: quali sono i sintomi, quanto è pericoloso e come si cura. L'intervista all'esperto ... (notizie.virgilio.it)

Un «verme nell'occhio», era andato in ospedale per una congiuntivite: il parassita era lì da 9 anni - Un team di medici dell’ospedale di Camposampiero, in provincia di Padova, ha dovuto affrontare un raro caso di loiasi, una patologia parassitaria causata dal verme Loa Loa, solitamente ... (ilmattino.it)