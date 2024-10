Il robot selvaggio è ancora primo al boxoffice italiano del weekend (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il robot selvaggio della DreamWorks Animation non ha problemi a mantenere la vetta del botteghino italiano del weekend. Lo segue l'horror Smile 2, che nel frattempo ha sbancato negli USA. Entrata in terza posizione per Megalopolis di Francis Ford Coppola. Comingsoon.it - Il robot selvaggio è ancora primo al boxoffice italiano del weekend Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildella DreamWorks Animation non ha problemi a mantenere la vetta del botteghinodel. Lo segue l'horror Smile 2, che nel frattempo ha sbancato negli USA. Entrata in terza posizione per Megalopolis di Francis Ford Coppola.

Il Robot Selvaggio - la trama del film d’animazione (senza spoiler) - . L’intrusione in un ambiente dal profumo ancestrale di questo robot avanzatissimo si rivelerà la scintilla narrativa di una storia che, pur focalizzandosi essenzialmente sul tema della genitorialità, è in grado di riflettere su diverse argomenti profondi come la solitudine, la discriminazione, l’accettazione del diverso, la ricerca dell’identità, la famiglia, la morte e la vita. (Screenworld.it)

Il Robot Selvaggio : la spiegazione del finale - Nel frattempo, Fink supera il suo disprezzo per gli altri cittadini della foresta e contribuisce a consolidare il legame tra loro. Oltre alla possibilità che il finale di The Wild Robot lasci aperta la porta a una trama specifica, ci sono molti altri elementi che un sequel potrebbe esplorare ulteriormente. (Cinefilos.it)

Il Robot Selvaggio è adatto ai bambini? Ecco l’età consigliata per vedere il film di Chris Sanders - Infatti, la pellicola diretta da Chris Sanders, tratta dall’omonimo romanzo illustrato di Peter Brown, è una fiaba umanista dalle sfumature universali. Per questa ragione Universal Pictures, il distributore italiano di Il Robot Selvaggio, non ha determinato un rating per la sua visione, etichettando il prodotto DreamWorks Animation come film per tutti. (Screenworld.it)