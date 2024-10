Biccy.it - Il caso Friedman spiegato bene: perché non è stato squalificato e perché la Rai lo ama

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Alan, secondo quanto riportato da Davide Maggio, avrebbe rischiato di essere escluso da Ballando con lo Stelle in seguito a una discussione piuttosto accesa (descritta come uno “scontro violento”) con una dipendente Rai. Così però non è. Al ballottaggio contro Sonia Bruganelli ha vinto e se l’è cavata pure nel corso della seconda eliminazione che ha visto I Cugini di Campagna avere la peggio contro Sonia Bruganelli, eliminata e ripescata nel corso proprio della sfida col giornalista americano. Ecco il “: a riportarlo èil sito televisivo TvBlog.