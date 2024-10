Hamas: "Ostaggio donna uccisa a Gaza" (Di lunedì 21 ottobre 2024) 16.21 Un donna presa in Ostaggio il 7 ottobre del 2023 "è stata recentemente uccisa nel nord della Striscia di Gaza in circostanze misteriose, in una delle zone di combattimento". Lo riporta l'emittente Al-Jazeera citando una fonte delle Brigate Al-Qassam. "Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine", precisa la fonte. Sette cittadini israeliani sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio a favore dell'Iran. Lo riporta il Times of Israel. I sette hanno fotografato basi e installazioni militari. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 16.21 Unpresa inil 7 ottobre del 2023 "è stata recentementenel nord della Striscia diin circostanze misteriose, in una delle zone di combattimento". Lo riporta l'emittente Al-Jazeera citando una fonte delle Brigate Al-Qassam. "Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine", precisa la fonte. Sette cittadini israeliani sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio a favore dell'Iran. Lo riporta il Times of Israel. I sette hanno fotografato basi e installazioni militari.

“Uccisa una donna in ostaggio a Gaza” : l’annuncio di Hamas - Questa la notizia lanciata in queste ore dalll’emittente Al Jazeera, citando una fonte delle Brigate Al-Qassam, il braccio armato di Hamas. Una donna ostaggio “è stata recentemente uccisa nel nord della Striscia di Gaza, in circostanze misteriose, in una delle zone di combattimento”. Le autorità israeliane hanno annunciato lo stop di tutti i voli sull’aeroporto internazionale di Ben Gurion a ... (Thesocialpost.it)

