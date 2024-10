Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della nona puntata

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione in studio di Rebecca Staffelli in qualità di esperto del web e Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nelle vesti di opinioniste. Nella diretta di questa sera non mancheranno i colpi di scena, a cominciare dall’inedito scambio tra il Gf italiano e quello spagnolo, che vedrà la concorrente Maica giungere nel reality italiano, mentre due concorrenti del Gf nostrano faranno un’incursione di alcuni giorni in quello iberico (clicca QUI per leggere chi potrebbe partire alla voltaSpagna). Inoltre, ampio spazio sarà dedicato a Lorenzo Spolverato, che avrà modo di raccontare la sua storia personale, mentre Jessica Morlacchi sarà protagonista di un momento divertente.