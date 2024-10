Giovani e carriere Stem, al via Curiosity Cube 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha dato ufficialmente oggi il via a Milano al tour italiano 2024 del Curiosity Cube. Quella italiana è solo una tappa di questa iniziativa globale: i container ad energia solare, trasformati in laboratori scientifici mobili, stanno visitando numerosi Paesi in Europa e in Nord America. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha dato ufficialmente oggi il via a Milano al tour italianodel. Quella italiana è solo una tappa di questa iniziativa globale: i container ad energia solare, trasformati in laboratori scientifici mobili, stanno visitando numerosi Paesi in Europa e in Nord America.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovani e carriere Stem - al via Curiosity Cube 2024 - Presentata a Milano la nuova edizione del laboratorio scientifico di Merck Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha dato ufficialmente oggi il via a Milano al tour italiano 2024 del Curiosity Cube. Quella italiana è solo una tappa di questa iniziativa globale: i container ad energia solare, trasformati in laboratori scientifici mobili, stanno […]. (Sbircialanotizia.it)

Merck lancia il Curiosity Cube a Milano : un viaggio scientifico coinvolgente per i giovani - Un esempio significativo è il progetto di costruzione e test di un mulino a vento, che simula la produzione di energia necessario per alimentare un modello di fabbrica di magliette. Concepite come laboratori scientifici mobili alimentati da energia solare, queste strutture gireranno per diverse città italiane e internazionali con l’intento di coinvolgere le giovani generazioni nell’affascinante ... (Gaeta.it)