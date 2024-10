Ecr, non solo politica. A passeggio tre le pietre di Ragusa, a bordo del galeone che solca la costa dalmata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non solo i dossier caldi dell’agenda europea con i riflettori puntati su famiglia e natalità alla due giorni di Ecr che si è appena conclusa a Dubrovink in Croazia. Confronti serrati tra delegazioni internazionali, video emozionali, cornice mozzafiato a picco sul mare, ma anche momenti ludici e goliardici. “Perché la dimensione comunitaria e i rapporti umani sono la stella polare di questi meeting”, spiegano le organizzatrici del Congresso della Famiglia promosso da Antonio Giordano, segretario generale dell’eurogruppo dei conservatori, alle prese con interpreti, cartelline, accrediti e gadget. Secoloditalia.it - Ecr, non solo politica. A passeggio tre le pietre di Ragusa, a bordo del galeone che solca la costa dalmata Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Noni dossier caldi dell’agenda europea con i riflettori puntati su famiglia e natalità alla due giorni di Ecr che si è appena conclusa a Dubrovink in Croazia. Confronti serrati tra delegazioni internazionali, video emozionali, cornice mozzafiato a picco sul mare, ma anche momenti ludici e goliardici. “Perché la dimensione comunitaria e i rapporti umani sono la stella polare di questi meeting”, spiegano le organizzatrici del Congresso della Famiglia promosso da Antonio Giordano, segretario generale dell’eurogruppo dei conservatori, alle prese con interpreti, cartelline, accrediti e gadget.

