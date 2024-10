Dimarco: «Sono riuscito a far ricredere gli scettici. Scudetto con l’Inter significa ciò» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Federico Dimarco si è raccontato parlando dei suoi inizi, delle sue esperienze calcistiche e dei successi ottenuti con l’Inter. INIZI – Federico Dimarco, laterale dell’Inter, è stato il protagonista del BSMT di Gianluca Gazzoli. Nell’Intervista, pubblicata su Youtube, il calciatore nerazzurro ha raccontato delle sue prime esperienze sul rettangolo di gioco: «Giocare nell’Inter, sin da piccolo, è stata una cosa bellissima. Sempre cercato di dare il massimo per la maglia che indosso per me la divisa va trattata con i guanti. Ho fatto due anni a Calvairate, poi Sono andato all’Inter a 8 anni. Da lì ho fatto la trafila fino all’esordio in prima squadra con Mancini. La mia famiglia mi ha seguito molto, ma tenendomi sempre con i piedi per terra». Inter-news.it - Dimarco: «Sono riuscito a far ricredere gli scettici. Scudetto con l’Inter significa ciò» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Federicosi è raccontato parlando dei suoi inizi, delle sue esperienze calcistiche e dei successi ottenuti con. INIZI – Federico, laterale del, è stato il protagonista del BSMT di Gianluca Gazzoli. Nelvista, pubblicata su Youtube, il calciatore nerazzurro ha raccontato delle sue prime esperienze sul rettangolo di gioco: «Giocare nel, sin da piccolo, è stata una cosa bellissima. Sempre cercato di dare il massimo per la maglia che indosso per me la divisa va trattata con i guanti. Ho fatto due anni a Calvairate, poiandato ala 8 anni. Da lì ho fatto la trafila fino all’esordio in prima squadra con Mancini. La mia famiglia mi ha seguito molto, ma tenendomi sempre con i piedi per terra».

