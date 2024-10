Diletta Leotta conduce La Talpa su Canale 5: ecco quando inizia, concorrenti, opinionisti e dove si svolge (Di lunedì 21 ottobre 2024) A sedici anni di distanza dall’ultima edizione, uno dei reality show più amati dal pubblico italiano sta per fare il suo attesissimo ritorno. Parliamo de La Talpa, il programma che mescola ingegno, strategia e suspense, pronto a ripopolare il palinsesto di Canale 5. Con la conduzione di Diletta Leotta, che debutta in questo ruolo per Mediaset, gli spettatori possono aspettarsi un mix di avventure, segreti e colpi di scena. L’entusiasmo intorno alla nuova edizione è già palpabile, non solo grazie al primo promo lanciato, ma anche per la presentazione del cast. Undici concorrenti, tra cui personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport, si sfideranno in prove avvincenti e dovranno affrontare l’eterna questione di chi sia la Talpa tra di loro. Ogni partecipante avrà il compito di mettere alla prova i propri compagni, mentre cerca di rimanere un passo avanti. Donnapop.it - Diletta Leotta conduce La Talpa su Canale 5: ecco quando inizia, concorrenti, opinionisti e dove si svolge Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A sedici anni di distanza dall’ultima edizione, uno dei reality show più amati dal pubblico italiano sta per fare il suo attesissimo ritorno. Parliamo de La, il programma che mescola ingegno, strategia e suspense, pronto a ripopolare il palinsesto di5. Con la conduzione di, che debutta in questo ruolo per Mediaset, gli spettatori possono aspettarsi un mix di avventure, segreti e colpi di scena. L’entusiasmo intorno alla nuova edizione è già palpabile, non solo grazie al primo promo lanciato, ma anche per la presentazione del cast. Undici, tra cui personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport, si sfideranno in prove avvincenti e dovranno affrontare l’eterna questione di chi sia latra di loro. Ogni partecipante avrà il compito di mettere alla prova i propri compagni, mentre cerca di rimanere un passo avanti.

