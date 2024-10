Lanotiziagiornale.it - Dai magistrati al Salva-Milano, Salvini twitta su tutto, ma non sul disastro nei trasporti

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Migranti, Albania,da cacciare perché non fanno il loro lavoro, riforme della giustizia, Stellantis e norma ‘. Ieri sui social del ministro delle Infrastrutture e, Matteo, si poteva trovare di. Silenzio disul blackout nei cieli Da vero influencer, il “Capitano” hato la qualunque, tranne sulle materie di sua diretta competenza, come i. Non una parola infatti sul blackout del traffico aereo che domenica, fino a tarda notte, ha paralizzato i cieli del nord Italia a causa del cedimento della rete radar. Centinaia i voli in ritardo, cancellati, riprogrammati. Disagi e danni per milioni.