Arezzo, 21 ottobre 2024 – Da ottobre a giugno con i corsi dell'Accademia della Nunziata Lezioni di psicologia, storia, arte e restauro, musica, cinema, ambiente e culture straniere. I corsi, organizzati con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, si terranno nella sala Acli di via Roma Un programma ricco e variegato quello dell'Accademia della Nunziata che, fino a giugno 2025 ha organizzato corsi nel circolo Acli di via Roma rivolti ad ogni fascia di età. Lezioni di psicologia, storia, arte e restauro, musica, cinema, ambiente e culture straniere. Organizzate con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, le lezioni sono pensate per soddisfare l'interesse di un pubblico differente sia adulto che giovanile.

