Crollo nel finale la Vuelle rimane a terra

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Carpegna Prosciutto 63 Tezenis Verona 73 CARPEGNA PROSCIUTTO : Cornis ne, Maretto 2, Parrillo 6, Imbrò 4, De Laurentiis 2, King 10, Bucarelli 5, Lombardi 4, Zanotti 5, Ahmad 25. All. Leka. TEZENIS VERONA: Pullen 14, Mbacke ne, Cannon 11, Gazzotti 2, Faggian 8, Airhienbuwa ne, Palumbo 4, Esposito 16, Penna 8, Udom 10, Bartoli . All. Ramagli. Arbitri: Barbiero, Foti e Berlangieri. Parziali: 20-25, 39-41, 53-55. Tiri liberi: Pesaro 8/13, Verona 2/4. Tiri da 3 punti: Pesaro 7/26, Verona 11/24. Rimbalzi: Pesaro 35, Verona 38. Spettatori: 4.063. In parterre l’ex Marko Tusek. Sfuma negli ultimi tre minuti l’occasione di risollevarsi dalla polvere per la, che crolla quando il match si decide, dopo aver risalito la china con le unghie. Appena 10 punti segnati in un ultimo quarto giocato con le mani che tremano.