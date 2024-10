Cosa ci insegna la tragica morte di Liam Payne? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Life&People.it L’improvvisa morte di Liam Payne ha scosso il mondo della musica e dell’intrattenimento, costringendo gli addetti ai lavori ad una attenta riflessione sullo stato di salute (mentale) dello show business. La notizia ha turbato anche me, non certo un directioner, inducendomi inconsciamente al solito scomodo, istintivo e forse fin troppo semplicistico ragionamento: ma com’è possibile che una persona così fortunata e privilegiata decida di buttare via la propria vita in questo modo? Soldi, fama, successo milioni di fan adoranti che aspettano una tua foto, un autografo, oppure, più semplicemente, di poterti toccare con mano, avere così la conferma che esisti e che sei anche tu essere umano come loro. Una condizione ideale, apparentemente, che si rivela spesso tuttavia una prigione alienante, un ergastolo definitivo, inoppugnabile condanna all’infelicità perenne. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Life&People.it L’improvvisadiha scosso il mondo della musica e dell’intrattenimento, costringendo gli addetti ai lavori ad una attenta riflessione sullo stato di salute (mentale) dello show business. La notizia ha turbato anche me, non certo un directioner, inducendomi inconsciamente al solito scomodo, istintivo e forse fin troppo semplicistico ragionamento: ma com’è possibile che una persona così fortunata e privilegiata decida di buttare via la propria vita in questo modo? Soldi, fama, successo milioni di fan adoranti che aspettano una tua foto, un autografo, oppure, più semplicemente, di poterti toccare con mano, avere così la conferma che esisti e che sei anche tu essere umano come loro. Una condizione ideale, apparentemente, che si rivela spesso tuttavia una prigione alienante, un ergastolo definitivo, inoppugnabile condanna all’infelicità perenne.

Morte di Liam Payne - la procura argentina smentisce le indiscrezioni sulle droghe - «Il rappresentante della procura ha informato il padre che gli studi tossicologici e istopatologici complementari all’autopsia non sono ancora stati completati», afferma la nota della magistratura in cui si precisa inoltre che «la procura non è a conoscenza ad oggi di altri studi o analisi di laboratorio e non ha rilasciato nessun’altra informazione corrispondente al caso». (Lettera43.it)

Liam Payne - gli ultimi dettagli (da brivido) sulla morte dell’ex One Direction - Poi, stando a quanto racconta il Daily Mail, pochi giorni prima del tragico volo dal balcone in Argentina, la Capitol Records lo avrebbe scaricato per le scarse vendite, notizia non confermata dall’etichetta discografica. . L’eredità da 55 milioni andrà al figlio Bear, nato dall’unione con la cantante Cheryl. (Amica.it)

Liam Payne - primi esami dopo la morte : tracce di cocaina nel corpo dell’ex One Direction - Nella stanza dell’ex membro della celebre band inglese sono state trovate sostanze stupefacenti, farmaci e alcolici sparsi, oggetti e mobili rotti. Sempre secondo lo stesso rapporto, pubblicato da diversi media argentini, le lesioni che hanno causato il decesso di Payne sono compatibili con la caduta dal terzo piano dell’hotel. (Lapresse.it)